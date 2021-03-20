بمشاهد مؤثرة.. ميادة بسيليس تزف بأغانيها والزغاريد الى مثواها الأخير (فيديو)

شيّع جثمان الفنانة السورية ميادة بسيليس في مدينة حلب، أمس الجمعة، بحضور أفراد عائلتها وعدد كبير من الفنانين والفنانات الذين حرصوا على المشاركة في وداعها الأخير.

وحضر الجنازة ابنة الفنانة الراحلة نور كويفاتي والفنان أيمن زيدان والفنانة سولاف فواخرجي وزوجها الفنان وائل رمضان، والفنانة أمل عرفة والفنانة سلافة معمار والفنان غسان مسعود وسامر البرقاوي وآخرون من محبي وأصدقاء الفنانة الراحلة.

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وشهدت الجنازة التي شيعت بالورود وبصور النجمة الراحلة، وتم نقل النعش المزيّن بالدونتيل الابيض بالزغاريد وبأغانيها، وتم حمله على الأكتاف في الشارع وسط حالة من الحزن والدموع.

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وكانت الفنانة السورية المتميزة بصوتها الحنون قد توفيت فجر الخميس، عن عمر يناهز الـ54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.