للمرة الأولى هشام حداد ينشر صورة والدته ويكشف كيف أنقذتها العناية الإلهية!

عايد مقدم البرامج هشام حداد والدته ونشر صورتها لأول مرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وكشف حداد في منشور عبر حسابه الخاص على"فاسبوك" أن والدته كانت في وضع دقيق في مستشفى أوتيل ديو وأن العناية الإلهية أنقذتها موجّها الشكر إلى 3 أطباء حرصوا على متابعة وضعها الدقيق .

وكتب حداد: "هيدي ماما حبيبتي، اول مرة بعايدا بصورة عالفيسبوك...

ماما القديسة اللي صرلا من 27 شباط بالمستشفى بعد ما كانت بوضع دقيق رجعتلنا من محل كتير بعيد لنعيد سوا وتسمع قدي من حبا انا وبيي واخواتي وقديه نحنا مدينين الا باللي وصلنالو....

ماما الحب، ماما الثقافة وسرعة البديهة وماما اللي ما بتحب تعتلنا هما وكانت رح تدفع حياتها ثمن هالانكار للذات... " .

وتابع: " قبل بنهار من عيد الام بدي اشكر من بعد الله، 3 اشخاص ساعدونا لنعيد هيدا النهار بفرح... اول شي دكتور شادي صباغ بطوارئ أوتيل ديو اللي بشجاعتو وفطنتو تصرف بسرعة فائقة وانقذ امي من تطور الامور للاسوأ، دكتور موسى رياشي وفريقو اللي اشرفو عليها بغرفة الإنعاش لمدة 15 يوما لحد ما استعادت عافيتها واخر شي بدي اشكر وبوس جبين ابن خالتي دكتور طارق سميرة اللي امي بتعتبرو متل ابنا واكتر، وهوي كان على مدة شهر سهران على انقاذا بكل خوف وحب واهتمام، منحبك خيي توتو متل ما الودي تعودت تعيطلك... " .

وختم قائلاً: "ماما ينعاد عليكي والله يطول بعمرك لأنو نحنا ما فينا لحظة عفراقك... بحبك الودي " .