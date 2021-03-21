فنون ومشاهير

تيم حسن يستعدّ لموسم "الهيبة" الجديد.. والهجوم يلاحقه

Lebanon 24
21-03-2021 | 09:00
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على الرغم من أن العمل خارج المنافسة الرمضانية لعام 2021، بدأت التحضيرات الأولى للجزء الخامس من ملحمة "الهيبة" لتيم حسن، وهناك العديد من المفاجآت في الجزء الجديد، وفق ما أفاد موقع "نواعم".

وفي كل موسم يطل تيم حسن أمام نجمة جديدة في ملحمته الدرامية من "الهيبة" بدايةً من نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور حتى نيكول سابا وديما قندلفت، وهذا الموسم إيميه صياح تؤدي بطولة الموسم الخامس من المسلسل المقرر البدء بتصويره فور انتهاء شهر رمضان المقبل ليكون خارج الموسم الرمضاني خاصة بعد نجاح عرض الموسم الرابع من المسلسل في عرضه خارج رمضان قبل شهور.
وبمجرد أن انتهى عرض حلقات مسلسل تيم حسن الأخير "أنا" الذي أطل به عبر شاشة المنصة الإلكترونية "شاهد" خلال الفترة الماضية، انقسم الجمهور بين فريقين، فريق مؤيّد لأداء تيم ضمن الحلقات وآخرين يرون أنه ما زال داخل جلباب شخصية شيخ الجبل الشهيرة التي سيطرت على أدائه في معظم حلقات المسلسل.

والمسلسل تدور أحداثه حول كرم الذي يعيش حياة اجتماعية تبدو مثالية جداً؛ فهو مهندس ناجح ورئيس قسم في إحدى الشركات الكبيرة لرجل أعمال شهير وهو والد زوجته أسيل، وتسير حياته بمسارها الطبيعي إلى أن يلتقي بجودي مدربة الرقص لأبنائه، فتنشأ بينهما قصة حب ليقع في اختيار بين حبيبته وبين زوجته.
المصدر: نواعم
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