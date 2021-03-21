فنون ومشاهير

صورة لملكة جمال سابقة تثير ضجة.. هذه حقيقتها

Lebanon 24
21-03-2021 | 18:00
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بصورة للفنانة المصرية حورية فرغلي، واعتقد البعض بأنها تعود لها بعد إجرائها إحدى العمليات الجراحية في الولايات المتحدة.
 
وفي هذا الشأن، خرجت ملكة الجمال السابقة لتكشف حقيقة الصورة المتداولة لها، قائلة "إن الصورة المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها والتي كانت سببا في العمليات التي تلتها"، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأفضل، وفق ما قالته في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".
كما أضافت: "الصورة كانت على صفحتي على فيسبوك، ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير حسابي، وتسريب الصورة".

وكانت حورية فرغلي قد خضعت لجراحة استغرقت 9 ساعات كاملة، قام الفريق الطبي خلالها باستئصال جزء من عظام القفص الصدري واستئصال خلايا دهنية من فروة الرأس لزراعتها في الأنف.

وستخضع فرغلي لما يقرب من 20 جلسة أكسجين بمنطقة الوجه لتنشيط الخلايا المزروعة في الوجه.

يذكر أن حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور وعانت من الاكتئاب واهتزت ثقتها في نفسها، بحسب ما صرحت في أكثر من مناسبة.
المصدر: العربية
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