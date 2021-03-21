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فنون ومشاهير
وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي عن عمر يناهز 90 عامًا
Lebanon 24
21-03-2021
|
14:33
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رحلت الكاتبة الشهيرة الدكتورة نوال السعداوي منذ قليل بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، حيث تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.
من هي نوال السعداوي؟
ونوال السعداوى ولدت فى 27 تشرين الاول عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مصر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفى عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.
وهى إحدى الشخصيات الأكثر إثارة للجدل، حتى أنه يصعب على القارئ أن يقف منها موقفا وسطا، فإما أن يكون معها وإما أن يكون ضدها، فهى أشهر من نادى بتحرير المرأة من قيودها، ومن جهر بالعصيان لما سمته "المجتمع الذكورى"، وفوق كل ذلك هى صاحبة كتب وأعمال لا تزال إلى اليوم صاحبة صدى واسع، وقضايا مهمة، منها وضع المرأة فى الإسلام، ومحاربتها ظاهرة الختان الإناث إنها الأديبة الكبيرة نوال السعداوى.
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