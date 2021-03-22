فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تبكي بعد تذكر لحظاتها الصعبة بعد الطلاق! (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2021 | 18:00
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تحدّثت الممثلة نادين نسيب نجيم خلال إطلالتها ضمن برنامج " بصراحة مع " على قناة MBC عن تجربتها الصعبة بعد الطلاق. 
وأشارت نادين أنها عانت طوال العام الماضي بظروف صعبة زادت من الحمل والمسؤولية على ظهرها، من الطلاق الذي جعلها تبكي كثيراً ولا تستطيع النوم بسبب تغيّر ظروف حياتها بعده وإصابتها بعد إنفجار مرفأ بيروت.
ولم تتمالك نادين دموعها أثناء الحديث حيث قالت أن أكثر ما كان يؤلمها في تلك الفترة القصص البشعة التي خرجت عنها وقت إعلان طلاقها ، كما كشفت أنها شعرت بالوحشة بعد الإنتقال إلى منزل جديد مع أبنائها وعانت بسبب تغيير مقر إقامتها بالإضافة إلى خوف أبنائها أيضاً من الوحدة ما جعل شقيقتها تنتقل للعيش معها في تلك الفترة.
 
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