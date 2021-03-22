فنون ومشاهير

إعلامية تطرد ضيفة من كواليس البرنامج

Lebanon 24
22-03-2021 | 13:16
A-
A+
Doc-P-805595-637520157807152839.jpg
Doc-P-805595-637520157807152839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئ جمهور برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" بهجوم "اليوتيوبر" مي ماهر، على الإعلامية مفيدة شيحة، بسبب طردها لها من كواليس البرنامج، حيث كان من المفترض أن تظهر مي في فقرة المطبخ بالبرنامج، في حلقة من حلقات الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يحدث بسبب وقوع خلاف بينها وبين مفيدة شيحة.
 


وروت مي في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" ما حدث معها، قائلة إن فريق إعداد البرنامج اتصلوا بها وأخبروها أن تأتي في تمام الساعة الواحدة على أن تبدأ فقرتها الساعة الخامسة.

وتابعت أنها كانت قد جهزت كل الطعام وشعرت أنها ستجلس أربع ساعات بلا أي داعٍ، فذهبت برفقة صديقتها ميرنا، زوجة لاعب النادي الأهلي أيمن أشرف، متأخرة قليلاً.

وأكملت: "عندما ذهبت كان البرنامج قد بدأ فجلست في الخارج، وفي الفاصل كنت أدخل وأجهز كل شيء"، موضحة أن مفيدة شيحة لم تلق التحية عليها عندما دخلت إلى الاستوديو، ولكنها لم تهتم، ولكن منى عبد الغني وسهير جودة رحبتا بها وبصديقتها بشكل لطيف.

وأضافت أنه بعد فترة سألتها مفيدة إن كانت جاءت متأخرة عن ميعادها، فأجابتها أنها تأخرت قليلاً، فطلبت منها بعد ذلك أن تحترم مواعيدها، مشيرة إلى أنها تحدثت معهما بشكل غير لائق وقامت بطرد صديقتها من المكان، وعندما اعترضت مي، قامت بطردها هي الأخرى من الاستوديو.
 


وأكدت مي أن كل الموجودين بمن فيهم منى عبد الغني، وسهير جودة حاولوا إرضاءها وحل الموقف لكنها رفضت العودة قائلة: "إحنا ولاد ناس ومينفعش تعاملنا ولا تعامل أي حد بالشكل ده".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:44 | 2021-03-22
15:00 | 2021-03-22
14:47 | 2021-03-22
14:20 | 2021-03-22
12:00 | 2021-03-22
09:00 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website