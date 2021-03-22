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فنون ومشاهير
إعلامية تطرد ضيفة من كواليس البرنامج
Lebanon 24
22-03-2021
|
13:16
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فوجئ جمهور برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" بهجوم "اليوتيوبر" مي ماهر، على الإعلامية مفيدة شيحة، بسبب طردها لها من كواليس البرنامج، حيث كان من المفترض أن تظهر مي في فقرة المطبخ بالبرنامج، في حلقة من حلقات الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يحدث بسبب وقوع خلاف بينها وبين مفيدة شيحة.
وروت مي في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" ما حدث معها، قائلة إن فريق إعداد البرنامج اتصلوا بها وأخبروها أن تأتي في تمام الساعة الواحدة على أن تبدأ فقرتها الساعة الخامسة.
وتابعت أنها كانت قد جهزت كل الطعام وشعرت أنها ستجلس أربع ساعات بلا أي داعٍ، فذهبت برفقة صديقتها ميرنا، زوجة لاعب النادي الأهلي أيمن أشرف، متأخرة قليلاً.
وأكملت: "عندما ذهبت كان البرنامج قد بدأ فجلست في الخارج، وفي الفاصل كنت أدخل وأجهز كل شيء"، موضحة أن مفيدة شيحة لم تلق التحية عليها عندما دخلت إلى الاستوديو، ولكنها لم تهتم، ولكن منى عبد الغني وسهير جودة رحبتا بها وبصديقتها بشكل لطيف.
وأضافت أنه بعد فترة سألتها مفيدة إن كانت جاءت متأخرة عن ميعادها، فأجابتها أنها تأخرت قليلاً، فطلبت منها بعد ذلك أن تحترم مواعيدها، مشيرة إلى أنها تحدثت معهما بشكل غير لائق وقامت بطرد صديقتها من المكان، وعندما اعترضت مي، قامت بطردها هي الأخرى من الاستوديو.
وأكدت مي أن كل الموجودين بمن فيهم منى عبد الغني، وسهير جودة حاولوا إرضاءها وحل الموقف لكنها رفضت العودة قائلة: "إحنا ولاد ناس ومينفعش تعاملنا ولا تعامل أي حد بالشكل ده".
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