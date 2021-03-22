فنون ومشاهير

وفاة شاعر 11 أيلول آدم زاغاييفسكي عن 75 عاما

Lebanon 24
22-03-2021 | 15:44
A-
A+
Doc-P-805647-637520251163284136.png
Doc-P-805647-637520251163284136.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الشاعر البولندي آدم زاغاييفسكي المعروف بأعماله المتركزة على هجمات 11 أيلول 2001، امس في مدينة كراكوفا جنوب بولندا عن 75 عاما، على ما أفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن الدار الناشرة لأعماله، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وزاغاييفسكي المولود عام 1945 في لفيف (أوكرانيا حاليا)، من أشهر الكتاب المعاصرين في بولندا، ويزخر رصيده بجوائز كثيرة، وجرى تداول اسمه مرات عدة لنيل جائزة نوبل للآداب. وكان يعيش بين بولندا والولايات المتحدة حيث كان يدرس الأدب في جامعة شيكاغو وأصبح معروفا بـ"شاعر 11 أيلول".
 
حاز هذا اللقب بعدما اختارت مجلة "ذي نيويوركر" إحدى قصائده بعنوان "تراي تو برايز ذي ميوتيلايتد وورلد"، لنشرها على الصفحة الأخيرة من عددها الخاص بهذه الهجمات. وهو كان عضوا بارزا في حركة "الموجة الجديدة" الأدبية في بولندا، واستلهم كتاباته، وفق "وكالة الصحافة"، خصوصا من القمع العنيف الذي مارسه النظام الشيوعي لموجة من التظاهرات الطالبية في مختلف أنحاء بولندا في آذار 1968. وأقام في باريس عام 1982 بعيد محاولة آخر القادة الشيوعيين البولنديين، الجنرال ياروزلسكي، قمع "سوليدارنوسك" (حركة "تضامن")، أول نقابة حرة في المناطق التي كانت تدور في الفلك السوفياتي. وإثر عودته إلى كراكوفا في 2002، فاز بجوائز وتكريمات عدة بينها جائزة نويشتات الأدبية الدولية وجائزة الحرية، إضافة إلى منحة من مؤسسة غوغنهايم.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2021-03-22
15:00 | 2021-03-22
14:47 | 2021-03-22
14:20 | 2021-03-22
13:16 | 2021-03-22
12:00 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website