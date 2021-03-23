فنون ومشاهير

ما حقيقة طلاق زياد برجي من زوجته المغربية؟

Lebanon 24
23-03-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-805707-637520368461800554.jpg
Doc-P-805707-637520368461800554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار حول طلاق الفنان اللبناني زياد برجي من زوجته المغربية السيدة سناء، وأن هذه الخطوة أتت بعد زواج زياد من فتاة أخرى، من دون الدخول في تفاصيل ما جرى، خصوصاً أنه يعيش حالة من الاستقرار مع أسرته الصغيرة، التي تضم زوجته وولديهما يوسف ونور.
وأفاد موقع "الفن" أن كل ما يُقال عن هذا الطلاق مجرد شائعة، تطرق أبواب زياد للمرة الأولى، كونه لم يسبق أن واجه مثل هذه الأكاذيب عن أسرته الصغيرة، التي يبعدها نوعاً ما عن التداول في الأوساط الفنية والإعلامية، بإستثناء بعض الإطلالات التي إختارها، وأبرزها مقابلة خاصة وحصرية مع رئيسة التحرير الإعلامية هلا المر، عبر موقع "الفن" .
وكان زياد قد إشترى منزلاً جديداً في منطقة ضبية قبل فترة، ويستقر هناك مع عائلته.
المصدر: الفن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2021-03-23
07:00 | 2021-03-23
23:00 | 2021-03-22
21:00 | 2021-03-22
18:00 | 2021-03-22
15:44 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website