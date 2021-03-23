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فنون ومشاهير
ما حقيقة طلاق زياد برجي من زوجته المغربية؟
Lebanon 24
23-03-2021
|
06:00
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انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار حول طلاق الفنان اللبناني زياد برجي من زوجته المغربية السيدة سناء، وأن هذه الخطوة أتت بعد زواج زياد من فتاة أخرى، من دون الدخول في تفاصيل ما جرى، خصوصاً أنه يعيش حالة من الاستقرار مع أسرته الصغيرة، التي تضم زوجته وولديهما يوسف ونور.
وأفاد موقع "الفن" أن كل ما يُقال عن هذا الطلاق مجرد شائعة، تطرق أبواب زياد للمرة الأولى، كونه لم يسبق أن واجه مثل هذه الأكاذيب عن أسرته الصغيرة، التي يبعدها نوعاً ما عن التداول في الأوساط الفنية والإعلامية، بإستثناء بعض الإطلالات التي إختارها، وأبرزها مقابلة خاصة وحصرية مع رئيسة التحرير الإعلامية هلا المر، عبر موقع "الفن" .
وكان زياد قد إشترى منزلاً جديداً في منطقة ضبية قبل فترة، ويستقر هناك مع عائلته.
المصدر: الفن
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