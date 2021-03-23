جورج كلوني: لا أفقد الأمل في المستقبل... لكن لدينا مسؤوليات حياله

كتبت "الشرق الأوسط": إلى جانب الموهبة في الأداء والموهبة في الإخراج والمهن المتصلة بالسينما عموماً (منتجاً وكاتباً في بعض الأحيان) لدى جورج كلوني موهبة الأداء الطبيعي أمام من يجرون معه المقابلات. وهذه هي المقابلة الخامسة بيننا، والأولى على تطبيق «زووم». لكن رغم أنها عبر هذا التواصل الإلكتروني الذي لا يعوّض التواصل الطبيعي والحياتي، فإن الشعور بصدق الممثل وبرحابته ودفء طبيعته يتسلل عبر النت تماماً كما عهدنا كل ذلك خلال اللقاءات السابقة.

جورج كلوني لم يعد يمثل كثيراً. ليس بالقدر الذي عهدناه عليه قبل عشر سنوات أو أكثر. السبب هو أنه بات أكثر حرصاً على تمثيل أو إخراج أفلام تقول شيئاً وتترك رسالة في ذهن المشاهد عوض أن تمر عابرة. هذا يشمل الأفلام التي يقوم بإنتاجها وإخراجها كذلك، وفيلم «ذا مدنايت سكاي» هو آخرها.

هو أكثر بكثير من مجرد فيلم خيال علمي حول مستقبل الأرض. إنه فيلم رسالات. إحداها حول عتمة المستقبل الذي بات يلوح أمامنا (وما الوباء الحالي سوى واحد من تلك الملامح) وعن الندم والرغبة في الانعتاق من الماضي لتصحيح مسار المستقبل. كما هو عن علاقة إنسانية بين شخصين بقيا على الأرض، وشخوص أخرى تجوب الفضاء من دون وجهة.

في حين أن أفلام الفضاء المتسلسلة («ستار وورز»، «ستار ترك» وسواها) تراوح مكانها في تحويل الفضاء إلى مرتع مغامرات في أفكار مستقاة من أخرى لأفلام مغامرات أرضية، فإن ما يقصد جورج كلوني في هذا الفيلم، وفي كل أفلامه كمخرج، هو مراجعة للإنسان ذاته. لصعوده وهبوطه وفي حيويته وسكناته. لكن هذه المرّة الصراع أكبر يشمل الحياة الحاضرة وتلك المتوقعة في مزج جيد التأليف والتوليف. وتنفيذ الفيلم يعكس صعوبة على صعيد صنعه، خصوصاً أن كلوني (مخرجاً وممثلاً) نفّذه في وقت عصيب.

وعن قلقه من المستقبل، قال كلوني: ككل إنسان ينظر بوعي لما يدور حوله وللأخطاء التي يرتكبها البشر بحق بعضهم البعض وبحق البيئة التي يعيشون فيها والمخاطر الكثيرة الناتجة عن الحروب والأمراض والنزاعات، طبعاً. سأكون كاذباً إذا قلت غير ذلك. لكني لا أفقد الأمل بالمستقبل لكن لدينا مسؤوليات كبيرة حياله. أعتقد أن واجب كل منا في مجاله هو فعل شيء مهما بدا صغيراً لحماية المستقبل بمن فيه من بشر وبيئة.

وتابع: طبعاً. ليس واجبي وحدي، بل واجبك أنت وواجب الجميع. نجاحك في هذا الشأن. بالنسبة لكثيرين فإن الهدف الأسمى هو إطعام عائلاتهم. هذا أقصى ما يستطيعون فعله. لكن بالنسبة للقادرين علينا أن نتوقع ما هو أكثر من ذلك. كنت محظوظاً في حياتي، لذلك أتحت لنفسي الوقت لكي أركّز على الأمور التي تهمّني في هذا العالم وهي، كما آمل، هي الأمور التي تهم العالم أيضاً. إذن، نعم. أعتقد أنني مسؤول. لدي واجب علي القيام به.