دليل يكشف "كذب" ميغان ماركل بشأن تاريخ زواجها من الأمير هاري!

أظهرت شهادة زواج دوقة سايكس ميغان ماركل والأمير هاري أن مزاعم الأخيرين بأنهما تزوجا سرا كانت "كاذبة".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف مكتب السجل العام عن شهادة زفاف الزوجين لأول مرة، ما يثبت أنهما تزوجا في 19 أيار 2018 في حفل فخم في قلعة وندسور، وليس قبلها بثلاثة أيام كما زعمت ماركل.وقال المسؤول الذي أصدر ترخيص الزواج إن ميغان كانت مرتبكة بوضوح ومضللة بشكل واضح بشأن حفل الزفاف.وأضاف كبير الموظفين السابقين في المكتب ستيفن بورتون، أنهما لم يتزوجا قبل ثلاثة أيام أمام رئيس أساقفة كانتربري، كما قيل، وأن الزواج الرسمي كان في كنيسة سانت جورج في وندسور في 19 أيار 2018، وهو الذي اعترفت به كنيسة إنكلترا والقانون.