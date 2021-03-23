فنون ومشاهير

شابة تعبّر عن حبها لمحمد رمضان على العلن.. شاهدوا ردّة فعله (فيديو)

Lebanon 24
23-03-2021 | 15:00
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شارك الممثل محمد رمضان متابعيه على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو وثق من خلاله ردّ فعل شابة من معجباته عندما رأته في محافظة الإسكندرية وطريقة تعامله معها.

 

ويظهر رمضان وهو يرتدي ملابس الشخصية التي يقدمها في مسلسله الجديد بينما تدخل الفتاة التي كانت مصدومة لرؤية التصوير والفنانين، ولتبدو في حالة من الانهيار من شدة فرحها لرؤية النجم المصري وهو ما تعامل معه بلطف وحب.

 

وقالت الفتاة وهي تبكي خلال المقطع: "أنا مش مصدقة إني شوفتك والله أنا بحبك قوي"، ليقوم بتقبيل رأسها ويدها، ويقول: "وأنا كمان بحبك اهدي بس".

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)


 
 

كما شارك رمضان مقطعا آخر، وثق من خلاله ازدحام الجمهور حوله وهو على الطريق وعلق عليه: "جمهوري السكندري الغالي على كوبري التاريخ بمنطقة الآباري في الإسكندرية، شكرا على حسن استقبالكم وتعاونكم معنا لتصوير مسلسل موسى".

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)


 
 

ويستكمل رمضان تصوير مسلسله الجديد ”موسى“، المقرر أن يعرض في دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، عبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وهبة مجدي، وآخرين، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

 

المصدر: لها
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