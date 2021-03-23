فنون ومشاهير

تنبيه هام من تامر حسني... وتهديد لهؤلاء!

Lebanon 24
23-03-2021 | 21:00
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كشف الفنان تامر حسني عن طرق التعاقد معه على أي عمل فني أو حفل، محذراً كل من ينتحل شخصيته في هذا الأمر، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك: "تنبيه هام تعلن شركه TH production بأن الشركة غير مسؤولة عن أي تعاقدات لأي عملاء يتعاقدون مع شركة غير شركتنا في كل من الحفلات داخل مصر وخارجها والأفراح الداخلية والخارجية والسينما والمسرح والمسلسلات والإعلانات وأي عمل سيشارك به الفنان تامر حسني، دون الرجوع رسمياً لشركه TH Production للتأكد من موافقة الشركة والاطلاع على كامل العقود والمواعيد المحددة والأسعار".

وتابع: "وسوف تتخذ شركة th production كافة الإجراءات القانونية لحماية حق الفنان والشركة مع أي جهة أو مؤسسة تتعاقد على أي تعاقد باسم الفنان دون الرجوع له ولشركته الخاصة ولكم جزيل الشكر".

وأضاف: تعلن الشركة عن عدم تعاقدها نهائياً على أي حفلات في الفترة القادمة وأيضا عدم تعاقدها على حفل داخل محافظة المنيا".

يذكر أن تامر حسني كان قد قرر بشكل نهائي عدم طرح فيلمه الجديد "مش أنا" في دور السينما إلا بعد أن تعود دور العرض للعمل بشكل كامل وليس 50% من طاقتها كما هو الحال الآن، ولم يحدد موعدًا محددًا لطرح الفيلم إلا بعد تحقق هذا الشرط.
المصدر: لها
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