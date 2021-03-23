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فنون ومشاهير
"لا مجال للتصالح"... محامي رانيا يوسف يوضح آخر تطورات قضيتها مع نزار الفارس
Lebanon 24
23-03-2021
|
23:00
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نفى طارق العوضي محامي الفنانة رانيا يوسف والموكل بالدفاع عنها في قضيتها ضد مقدم البرامج العراقي نزار الفارس وقناة "الرشيد"، ما تردد حول نيتها للصلح أو التسوية.
وفي بيان إعلامي نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، كتب: "بوصفي محامي الفنانة رانيا يوسف أعلن أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وكاذب جملة وتفصيلاً، وسنتخذ بشأنه كافة الإجراءات القانونية بناء على طلب موكلتنا".
وتابع: كما أؤكد أن جلسة اليوم كانت جلسة منفردة أمام هيئة التحضير، وكنت حاضراً فيها بشخصي والدكتورة هند سيف مديرة مكتبنا في غير حضور المدعي أو محاميه، وهي جلسة بنص القانون سرية ولَم يتم عرض أي تسوية من قريب أو بعيد بل العكس أننا طلبنا الادعاء فرعياً بتعويض ١٠ ملايين جنيه ضد الإعلامي والقناة وتأجلت لجلسة ٣١ مارس لتقديم صحيفة الادعاء الفرعي من جانبنا".
يذكر أن النزاع القضائي بين رانيا يوسف ونزار الفارس بدأ مع عرض حلقتها ليلة رأس السنة وجاء بها العديد من التصريحات التي وجدها البعض مسيئة مثل الحديث عن خلفيتها أو رأيها في الحجاب.
المصدر: لها
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