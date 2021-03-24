لأول مرة.. كاظم الساهر ينتزع لقب "نمبر وان" من محمد رمضان! (صورة)

انتزع النجم العراقي ، كاظم الساهر، لقب "نمبر وان" من المصري محمد رمضان بعد وصوله المرتبة الأولى عربيا في تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأول مرة.

ووضع "فيسبوك" ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم العربي العراقي، كاظم الساهر، كتب فيها عبارة (The no.1 Arabic legend)، والتي تعني باللغة العربية "المرتبة الأولى (نمبر وان)- الأسطورة العربية".

ووضع "فيسبوك" هذا الإشعار بعدما وصل عدد متابعي النجم العراقي صاحب الصوت المميز، لأكثر من 12 مليون متابع في العالم العربي، بذلك يكون النجم العراقي قد انتزع لقب (نمبر وان) من الفنان المصري محمد رمضان.