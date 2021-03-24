فنون ومشاهير

موقف طريف لعمرو دياب في حفل زفاف... العروس نسيت عريسها بسببه! (فيديو)

Lebanon 24
24-03-2021 | 15:00
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انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو طريف لفت أنظار الكثير من المتابعين، وتبين أنه تم تسجيله أثناء إحياء الفنان المصري عمرو دياب إحدى حفلات الزفاف.

 

وفي المقطع المصور ظهر النجم وهو يغني فيما يمسك بيدي العروس التي ترقص بحماس شديد وكأنها نسيت عريسها تماماً. وهذا ما أشارت إليه معظم التعليقات ومما جاء فيها على أحد تلك الحسابات: "عمرو دياب هو اللي نسي نفسه معاها وحسب نفسه العريس" و"العريس: لماذا نحن هنا؟" و"الهضبة حاطط البرفيوم بتاعو وخطف العروسة" و"بليز ما تفتن بين الأزواج بالعكس أنا نشوف إن العروس سعيدة بزواجها و متحمسة و ربي يباركلهم" و"تركت العريس وراحت ترقص معه".

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في المقابل تساءل آخرون عن سبب عدم اهتمام الحاضرين بالإجراءات الواجب احترامها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشار غيرهم إلى أن العروس هي ابنة صديق الفنان وأنها مثل ابنته ومن الطبيعي أن يراقصها في يوم زفافها لكن من دون أن يتم التأكد من صحة هذه المعلومة. وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 18 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

 

المصدر: لها
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