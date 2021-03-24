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فنون ومشاهير
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
24-03-2021
|
23:23
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تعرّض الفنان جورج خباز ظهر الأربعاء لحادث سير مروّع أثناء قيادته سيارته على المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل مقابل سوبرماركت جبيل باتجاه بيروت.
وأدى الحادث إلى سقوط جريح، أما خباز فنجا إلا أن سيارته تعرّضت لأضرار كبيرة.
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