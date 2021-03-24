جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)

تعرّض الفنان جورج خباز ظهر الأربعاء لحادث سير مروّع أثناء قيادته سيارته على المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل مقابل سوبرماركت جبيل باتجاه بيروت.



وأدى الحادث إلى سقوط جريح، أما خباز فنجا إلا أن سيارته تعرّضت لأضرار كبيرة.