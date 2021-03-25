سامي كلارك: هذا الزمن خاتمة صنّاع الفنّ الجميل

كتب روي أبو زيد في "نداء الوطن": "رفع سامي كلارك اسم لبنان عالياً في مختلف المهرجانات العالمية والعربية، فانطبع اسمه في ذاكرة جيل الثمانينات والتسعينات وما زالت أغنياته خالدة حتى يومنا هذا. "نداء الوطن" التقت كلارك ودار هذا الحوار الشامل.لماذا هذه الغيبة الطويلة؟اعتدنا على العمل من المنزل في ظلّ انتشار الجائحة وفرض حظر التجوّل. استفدتُ من ذلك لتنظيم أرشيفي الفني كما أعدت توزيع بعض الأغاني للفنان الراحل زكي ناصيف تتناول مواضيع الإغتراب والعلاقة بين المقيم والمغترب لتسليط الضوء على أهمية المغتربين في دعم وطننا. صوّرتها على طريقة الفيديو الكليب وستصدر بداية الصيف المقبل. كذلك، أعدت تسجيل أغنية "كريندايزر" ومن المفترض أن أصوّرها قريباً في المملكة العربية السعودية لكنّ الجائحة فرملت السفر والتصوير في الوقت الراهن.كيف سيتّم التصوير إذاً؟سننتقل الى تقنية "زوم" مع فرقة "إيهاب درويش" المؤلّفة من 180 عازفاً و30 شخصاً من الكورال. ورافقتني الفرقة العام الفائت خلال تصوير أغنية "لولاكي" في بولونيا.ماذا عن كتابك الجديد؟أحضّر لكتاب "قصّة غنيّة". اخترت لتنفيذه 400 أغنية من اغنياتي الـ853 كي أسرد قصّتها مع صورة وظروف تسجيلها. سأنشره على حسابي الخاص بالتعاون مع صديق لبناني يعيش في "أبو ظبي". لقراءة المقابلة كاملةً