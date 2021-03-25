فنون ومشاهير

سامي كلارك: هذا الزمن خاتمة صنّاع الفنّ الجميل

Lebanon 24
25-03-2021 | 06:32
A-
A+
Doc-P-806526-637522508173746993.jpg
Doc-P-806526-637522508173746993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب روي أبو زيد في "نداء الوطن": "رفع سامي كلارك اسم لبنان عالياً في مختلف المهرجانات العالمية والعربية، فانطبع اسمه في ذاكرة جيل الثمانينات والتسعينات وما زالت أغنياته خالدة حتى يومنا هذا. "نداء الوطن" التقت كلارك ودار هذا الحوار الشامل.
لماذا هذه الغيبة الطويلة؟

اعتدنا على العمل من المنزل في ظلّ انتشار الجائحة وفرض حظر التجوّل. استفدتُ من ذلك لتنظيم أرشيفي الفني كما أعدت توزيع بعض الأغاني للفنان الراحل زكي ناصيف تتناول مواضيع الإغتراب والعلاقة بين المقيم والمغترب لتسليط الضوء على أهمية المغتربين في دعم وطننا. صوّرتها على طريقة الفيديو الكليب وستصدر بداية الصيف المقبل. كذلك، أعدت تسجيل أغنية "كريندايزر" ومن المفترض أن أصوّرها قريباً في المملكة العربية السعودية لكنّ الجائحة فرملت السفر والتصوير في الوقت الراهن.

كيف سيتّم التصوير إذاً؟

سننتقل الى تقنية "زوم" مع فرقة "إيهاب درويش" المؤلّفة من 180 عازفاً و30 شخصاً من الكورال. ورافقتني الفرقة العام الفائت خلال تصوير أغنية "لولاكي" في بولونيا.


ماذا عن كتابك الجديد؟

أحضّر لكتاب "قصّة غنيّة". اخترت لتنفيذه 400 أغنية من اغنياتي الـ853 كي أسرد قصّتها مع صورة وظروف تسجيلها. سأنشره على حسابي الخاص بالتعاون مع صديق لبناني يعيش في "أبو ظبي". لقراءة المقابلة كاملةً إضغط هنا. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2021-03-25
06:00 | 2021-03-25
23:23 | 2021-03-24
23:00 | 2021-03-24
21:00 | 2021-03-24
18:00 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website