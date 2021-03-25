فيديو أحدث ضجة.. نادين نسيب نجيم ترقص مع حركات مضحكة وتقلد هيفا وهبي

لفتت الممثلة نادين نسيب نجيم الأنظار خلال حلولها ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه وسام بريدي على شاشة قناة دبي.

وانتشر على المواقع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة عفوية وتقوم بحركات مضحكة على أنغام إحدى الأغنيات وهو ما دفع مقدم البرنامج إلى مرافقتها.

وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط المتابعين على الحسابات التي تناقلته على تطبيق "إنستغرام" كما على "تويتر". وأثنى الكثيرون على عفوية نادين كما على قدرتها على التكيّف مع كل الاجواء حيث تذكروا بكاءها أثناء حديثها عن طلاقها خلال حلولها ضيفة على برنامج "بصراحة مع" الذي تقدمه الفنانة السورية سلافة معمار على شاشة قناة MBC1.

وخلال الحلقة نفسها قامت بتقليد الفنانة هيفا وهبي. واشارت إلى أنها تحبها وتحب شخصيتها الفريدة قبل أن تقلد طريقة ضحكها. وعبّرت عن رغبتها في أن تتشارك وإياها أحد الاعمال في حال كان مناسباً لها.

وحاز المقطع إعجاب عدد كبير من المتابعين وحقق على أحد حسابات "إنستغرام" أكثر من 66 ألف مشاهدة.