نانسي عجرم تتفوّق على شيرين وأنغام!

بأغنية "أمي" التي أطلقتها قبل أيام لتهديها لكل أم بعيد الأم، حققت الفنانة نانسي عجرم نجاحاً ملحوظاً فور عرض الأغنية، وعلى الرغم من أن فكرة الكليب تعتمد على البساطة كثيراً، نجحت عجرم في التفوّق على كلٍّ من شيرين عبد الوهاب وأنغام في سباق أغنيات عيد الأم.

الى ذلك، أنهت نانسي عجرم تصوير حملتها الإعلانية الخاصة بموسم رمضان المقبل، التي ستقدّمها كالعادة لمصلحة إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.

وكانت نانسي قد اطمأنت على نجاح أغنيتها الجديدة "أمي" وسافرت إلى مصر لتصوير حملتها الدعائية الجديدة هناك برفقة فريق عملها الخاص.

كذلك أنهت تسجيل شارة مسلسل "راحوا" لكارين رزق الله التي أيضاً حملت عنوان "راحوا" لتشارك بها في منافسة رمضان 2021.



نانسي عجرم وصلت إلى 30 مليون متابع عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" لتكون أول نجمة عربية تصل إلى هذا الرقم، كما حقق كليبها الأخير "أمي" ترند على مستوى الوطن العربي، حيث وصل إلى مليون مشاهدة في اليوم الأول من عرضه عبر "يوتيوب".



وقد أكد مصدر لموقع "نواعم" أن عجرم تستعد لإطلاق أغنية سينغل جديدة خلال الفترة المقبلة تحمل الطابع الرومانسي، كما أنهت تسجيل أغنيات ألبومها كاملاً، وتنتظر الموعد المناسب لطرحه للجمهور بعد تأجيله أكثر من مرة.