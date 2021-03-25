فنون ومشاهير

فنانة سورية تتعرض لأزمة قلبية في بيروت.. وهذه حالتها (فيديو)

Lebanon 24
25-03-2021 | 10:30
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نقلت الفنانة السورية، غادة بشور، إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة قلبية في بيروت وفق ما أفادت وكالة سبوتنيك، وقد استطاع الأطباء إنقاذها منها قبل أن يتفاقم وضعها الصحي.

 
 

وحرصت بشور، على طمأنة الجمهور، من خلال مقطع فيديو، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وهي داخل المستشفى، مبينة أن حالتها الصحية كانت سيئة بسبب أزمة قلبية وهي الآن تحسنت كثيرا.

 

وقالت: "هذه المرة أحدثكم من المستشفى.. تعرضت لأزمة قلبية والحمد لله قدرنا في آخر دقيقة ننفد منها شكرا لكل حدا سأل عني ولكل حدا اتصل وإطمن".

 

 

وتشارك الفنانة السورية، في ماراثون دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "حارة القبة"، وهو من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وتشارك أيضا في الجزء الثاني من مسلسل "بروكار" ومسلسل "الكندوش".

 

 

المصدر: سبوتنيك
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