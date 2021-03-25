إليسا تهاجم النظام السوري: "ردولنا البضاعة اللي عم تفوت سوريا"!

هاجمت الفنانة إليسا النظام السوري بعد أن قرّرت سوريا إرسال شحنة مساعدات من الأوكسجين إلى لبنان.وفي تغريدة لها عبر "تويتر" كتبت إليسا: " كنت بتمنى يقدموا الاوكسيجين ل ٣٠٠ ٤٠٠ معقتل الموجودين عندن بل المعتقلات!! يعني شو هل الكرم ردولنا البضاعة والزيت والمواد الغذائية اللي عم تفوت سوريا كل يوم وتحرموا شعبنا المعتر منا حمد حسن أااخ منكم".وبعد أن تعرّضت إليسا لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصا السوريين ردّت مؤكّدة أن ضد النظام وليست ضد الشعب قائلة: "انا ضد النظام السوري مش ضد الشعب السوري واللاسف الشعب السوري عم بعاني متلن متلنا بس مغلوب عا امرن .