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فنون ومشاهير
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
Lebanon 24
26-03-2021
|
06:00
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بعد ان حققت انتشارا واسعا بطريقة الترويج لأغنيتها الجديدة أصدرت النجمة مايا دياب عملها باللهجة المصرية "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة.
واصدرت مايا الكليب تزامنا مع الاغنية على كافة المنصات وحمل الكليب توقيع المخرجة اللبنانية شيرين خوري.
استطاعت مايا من خلال هذه الاغنية ان تكون حديث الناس فوصل هاشتاغ "الكعب العالي" إلى المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولا على تويتر. وحققت الاغنية بعد ساعات قليلة فقط من إصدارها حوالى نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وتفاعل معها جمهورها ومحبيها بشكل كبير.
ظهرت مايا دياب في كليب الأغنية بطريقة جديدة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين وبلوكات مختلفة وبطريقة غريبة تماشيا مع أجواء الأغنية الإيقاعية الراقصة. وعلقت شاكرة جمهورها: "شكرا شكرا شكرا ترند نمبر ١ بفضلكم".
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