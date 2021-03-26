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فنون ومشاهير
"جوبيتر وصلت إلى الأرض"... فنانة تضع مولودتها
Lebanon 24
26-03-2021
|
06:00
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ستقبلت الممثلة أشلي تيسدايل (35 عاماً) طفلتها الأولى مع زوجها كريستوفر فرينش. ونشرت نجمة فيلم High School Musical يوم الأربعاء الخبر السار بأن ابنتها وصلت إلى العالم في اليوم السابق.
وعلّقت النجمة على صورة بالأبيض والأسود كانت تمسك فيها يد طفلتها نشرتها عبر حسابها على إنستغرام: "جوبيتر أيريس فرينش وصلت إلى الأرض في 23/3/2021"، في إشارة إلى أنّ اسم الطفلة يعني كوكب المشتري.
وأعلنت تيسدايل عن حملها في أيلول 2020 وكشفت عن جنس الطفلة في الشهر التالي. تزوج فرينش وتيسدايل في أيلول 2014 بعد علاقة دامت أقل من عامين.
وقررت نجمة "ديزني" السابقة التحدث بصراحة عن تقلّبات حملها قبل أيام قليلة من وضع طفلتها.
وفصّلت النجمة حالة "الخروج من الجسد" خلال حملها الأول في مدونتها Frenshe، حيث كشفت أنها تجد جسدها "مخيفاً قليلاً"، قبل أيام فقط من موعد ولادتها.
وكتبت: "سأكون صريحةً، لم أختبر مشاعر دافئة ورقيقة تجاه جمال جسدي خلال الجمل. لا تسيئوا فهمي، أنا فخورة جداً بجسدي وأنا ممتنة جداً على قدرة أن أحمل وأنمي صغيرتي في احشائي. ومع ذلك، فإن رؤية جسدي المختلف جداً لا يزال أمراً مخيفاً بالنسبة إليّ".
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