فنون ومشاهير

"جوبيتر وصلت إلى الأرض"... فنانة تضع مولودتها

Lebanon 24
26-03-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-806785-637523040993862576.jpg
Doc-P-806785-637523040993862576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ستقبلت الممثلة أشلي تيسدايل (35 عاماً) طفلتها الأولى مع زوجها كريستوفر فرينش. ونشرت نجمة فيلم High School Musical يوم الأربعاء الخبر السار بأن ابنتها وصلت إلى العالم في اليوم السابق.
 
وعلّقت النجمة على صورة بالأبيض والأسود كانت تمسك فيها يد طفلتها نشرتها عبر حسابها على إنستغرام: "جوبيتر أيريس فرينش وصلت إلى الأرض في 23/3/2021"، في إشارة إلى أنّ اسم الطفلة يعني كوكب المشتري.
 
وأعلنت تيسدايل عن حملها في أيلول 2020 وكشفت عن جنس الطفلة في الشهر التالي. تزوج فرينش وتيسدايل في أيلول  2014 بعد علاقة دامت أقل من عامين.
 
وقررت نجمة "ديزني" السابقة التحدث بصراحة عن تقلّبات حملها قبل أيام قليلة من وضع طفلتها.
 
وفصّلت النجمة حالة "الخروج من الجسد" خلال حملها الأول في مدونتها Frenshe، حيث كشفت أنها تجد جسدها "مخيفاً قليلاً"، قبل أيام فقط من موعد ولادتها.
وكتبت: "سأكون صريحةً، لم أختبر مشاعر دافئة ورقيقة تجاه جمال جسدي خلال الجمل. لا تسيئوا فهمي، أنا فخورة جداً بجسدي وأنا ممتنة جداً على قدرة أن أحمل وأنمي صغيرتي في احشائي. ومع ذلك، فإن رؤية جسدي المختلف جداً لا يزال أمراً مخيفاً بالنسبة إليّ".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2021-03-26
06:00 | 2021-03-26
22:06 | 2021-03-25
21:00 | 2021-03-25
18:00 | 2021-03-25
15:20 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website