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فنون ومشاهير
بعد إصابتها بكورونا...ريما عساف تلفت بتأثر إلى "تفاصيل حلوة بتعمل فرق"
Lebanon 24
25-03-2021
|
22:06
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حتى الأمور السلبية التي تحدث معنا نجد فيها شيئًا إيجابيًّا ربما لم نكن ندركه مسبقًا، وهكذا هي حال الإعلامية ريما عساف التي اكتشفت بعد إصابتها بكورونا أموراً "جميلة" عبرت عنها بطريقة مؤثرة عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك.
وكتبت ريما:
"انت ومصاب بكورونا ومحجور بغرفتك بتصير الأصوات من حولك إلها معنى وزيادة. صوت بنتك عم تعزف لحن عالبيانو ما كنت منتبه اديش حلو لأن مع الصوت كنت بالماضي تركز على قصص تانية، صوت الولاد وابوهم عم يتنادوا على طاولة الغدا، صوت الحياة بحرتقة صحونهم، صوت الابن من ورا الباب عم يقول لأمو ما تكذبي عليي ماما وتقوليلي انك منيحة اذا ما كنتي منيحة، صوت بنت الخي الزغيرة عالواتساب كل صبح عم تقول سلامتك عمتو، صوت زملا تعرفت علين من وقت قصير لما انتقلت على شغل جديد وصرت من صوتن تعرف انك تركت بقلبن مطرح كبير... صوت باب البيت لما يفتح وتحس بالأمان لأن الطبيب وحبيب القلب وشريك العمر صار بالبيت.
أصوات كنت بتعرفها بس يمكن ما كنت منتبه اديش هالتفاصيل حلوة وأديش بتعمل فرق بحياتك..."
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