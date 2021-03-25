فنون ومشاهير

بعد إصابتها بكورونا...ريما عساف تلفت بتأثر إلى "تفاصيل حلوة بتعمل فرق"

Lebanon 24
25-03-2021 | 22:06
A-
A+
Doc-P-806793-637523075711379245.jpg
Doc-P-806793-637523075711379245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حتى الأمور السلبية التي تحدث معنا نجد فيها شيئًا إيجابيًّا ربما لم نكن ندركه مسبقًا، وهكذا هي حال الإعلامية ريما عساف التي اكتشفت بعد إصابتها بكورونا أموراً "جميلة" عبرت عنها بطريقة مؤثرة عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك.

وكتبت ريما: 
"انت ومصاب بكورونا ومحجور بغرفتك بتصير الأصوات من حولك إلها معنى وزيادة. صوت بنتك عم تعزف لحن عالبيانو ما كنت منتبه اديش حلو لأن مع الصوت كنت بالماضي تركز على قصص تانية، صوت الولاد وابوهم عم يتنادوا على طاولة الغدا، صوت الحياة بحرتقة صحونهم، صوت الابن من ورا الباب عم يقول لأمو ما تكذبي عليي ماما  وتقوليلي انك منيحة اذا ما كنتي منيحة، صوت بنت الخي الزغيرة عالواتساب كل صبح عم تقول سلامتك عمتو، صوت زملا تعرفت علين من وقت قصير لما انتقلت على شغل جديد وصرت من صوتن تعرف انك تركت بقلبن مطرح كبير... صوت باب البيت لما يفتح وتحس بالأمان لأن الطبيب وحبيب القلب وشريك العمر صار بالبيت. 
أصوات كنت بتعرفها بس يمكن ما كنت منتبه اديش هالتفاصيل حلوة وأديش بتعمل فرق بحياتك..."
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-03-25
18:00 | 2021-03-25
15:20 | 2021-03-25
15:00 | 2021-03-25
13:10 | 2021-03-25
12:00 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website