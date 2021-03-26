فنون ومشاهير

بعدما اتهمها الجمهور بأنها أصبحت مليارديرة.. هكذا ردت نادين نسيب نجيم (صورة)

Lebanon 24
26-03-2021 | 09:00
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ردّت الممثلة نادين نسيب نجيم على الحديث المتداول من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ثروتها، معتبرين أنها أصبحت مليارديرة، بعد تواصل تصاعدها عبر الإنترنت، وتحديدا بعدما أطلقت الفلتر الخاص بها على حد قولهم، فقالت "يا ريت"، مؤكدةً أن محبة الناس لها ولأعمالها هي الثروة الكبرى بالنسبة لها".

 
 

وأظهر المتابعون أن نادين تخطّت حاجز المليار شخص الذين قاموا بالإطلاع على الفلتر الخاص بها وأكثر من 24 مليون شخص قاموا باستخدامه، معتبرين أن هذه المرة الأولى التي يحقق فيها فلتر لشخصية عربية هذا الرقم الخيالي على الإنستغرام.

 

كما أن الفلتر استغرق العمل عليه نحو الشهرين، تم من خلالهما أخذ القياسات لوجه نادين بدقة كبيرة، حيث يتخلل المميزات والملامح التفصيلية التي يتمتع بها وجهها.

 

وقالت نادين في تصريحات سابقة إنها وافقت على الفكرة بعد انفجار بيروت الذي ترك آثارا في وجهها، وحاولت استخدام أكثر من فلتر عبر إنستغرام لكنها جميعها كان ينقصها شيء ما.

 

المصدر: فوشيا
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