بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها صورتها الجريئة.. هكذا علقت كارين رزق الله

علّقت الممثلة كارين رزق الله على صورتها التي أثارت مؤخرا جدلا كبيرا على مواقع التواصل بعدما نشرتها على حساباتها الرسمية والتي ظهرت فيها ترتدي جاكيت فقط واعتبرت صورة جريئة جدا عرضتها للانتقادات.

واعتبرت كارين في إطلالة إعلامية لها ان حرية الناس ورأيهم هما مقدسان لأن الانتقاد هو حرية وحق لكل شخص طالما يلتزم بالنقد المهذب ، وانها تؤيد وتشكر كل شخص يعبّر عن اعجابه وتحترم رأيه، مشيرة إلى انها على قناعة تامة بما تقوم بفعله.

وتمنت كارين من الناس ان يحترموا رأيها وخيارها كما تحترم رأيهم وانتقاداتهم لأن منصات التواصل الاجتماعي موجودة للتعبير عن الآراء وهذه هي الغاية منها، كما قالت.

ونفت كارين ان تكون قد تعرضت للمضايقة من هذه الانتقادات، وقالت: "اكيد مش مفروض حدا متلي يزعل اذا خلقت جدلية معينة لانو بالنهاية عم نزل هالشي على منصة ولازم نتوقع انو في ناس مع وناس ضد. "