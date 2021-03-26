سيرين عبد النور خضعت لعملية جراحية... وهذا ما فرضته عليها (فيديو)

كشفت الفنانة سيرين عبد النور خضوعها لعملية جراحية في عينيها، وهو ما أعلنته في مقطع مصور نشرته عبر خاصية "ستوريز" على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام".
وقالت في هذا السياق: "أنا عاملي عملية بعيوني"، مشيرة إلى أنها تضع النظارات الشمسية ليلاً لهذا السبب ولفتت إلى أن ابنها يرفض أن تقوم بنزعهما.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
A post shared by Beirutcom.net (@beirutcomwebsite)
وتناقل الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذي تمنوا للفنانة الشفاء العاجل متسائلين عن سبب خضوعها للعملية.