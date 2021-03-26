فنون ومشاهير

سيرين عبد النور خضعت لعملية جراحية... وهذا ما فرضته عليها (فيديو)

Lebanon 24
26-03-2021 | 12:00
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كشفت الفنانة سيرين عبد النور خضوعها لعملية جراحية في عينيها، وهو ما أعلنته في مقطع مصور نشرته عبر خاصية "ستوريز" على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام".

 

وقالت في هذا السياق: "أنا عاملي عملية بعيوني"، مشيرة إلى أنها تضع النظارات الشمسية ليلاً لهذا السبب ولفتت إلى أن ابنها يرفض أن تقوم بنزعهما.

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وتناقل الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذي تمنوا للفنانة الشفاء العاجل متسائلين عن سبب خضوعها للعملية.

المصدر: لها
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