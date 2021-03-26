بين يسرا وباسل خياط.. علاقة يلفها الغموض!

"طبيبة تجميل قوية وواثقة بنفسها وبقدراتها، تكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت"، بهذا الكلام تستهل النجمة يسرا كلامها عن دورها في الدراما الاجتماعية "حرب أهلية" من تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج "العدل غروب"، والذي يُعرض على "شاهد VIP" خلال شهر رمضان.

هي قصة مريم إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، تمرّ بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأساً على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها.

يسرا: أطل بدور طبيبة تكاد أن تخسر كل شيء وتحاول حماية نفسها وعائلتها..

تنطلق يسرا من نجاح مسلسل "خيانة عهد" في رمضان الماضي، لتعود بنجاح أكبر في "حرب أهلية" هذا الموسم، مشيرة إلى أنها تعمل مع المجموعة نفسها والمؤلفة من "العدل غروب"، والكاتب أحمد عادل، ومدير التصوير يوسف بارود، والمخرج سامح عبد العزيز. وترى أن التعامل مع باسل خياط لأول مرة، هو أحد أكثر الأمور التي أسعدتها، إضافة إلى فريق الممثلين كأروى جودة، وجميلة عوض، وسينتيا خليفة. تتوقف يسرا عند أهمية فكرة تغيير الممثل لجلده شكلاً وموضوعاً، كي لا تكون خطواته متوقعة، وبالتالي يترك هامشاً لمفاجأة الجمهور.

وعن الشخصية التي تقدمها، تقول يسرا: "مريم طبيبة وصاحبة مستشفى تجميل، قوية وتعتمد على نفسها لكنها تكتشف في لحظة معينة أنها على وشك أن تخسر كل شيء، فتحاول جاهدةً حماية نفسها وعائلتها وابنتيها اللتيْن تمثلان كلّ حياتها".

باسل خياط.. نحن أمام دراما اجتماعية بامتياز بخطوط درامية مرسومة بذكاء

من جانبه، يؤكد باسل خياط قائلاً: "إننا أمام مسلسل اجتماعي بامتياز، وهي المرّة الأولى التي أقدم فيها هذه النوعية من الأعمال في مصر". ويشير إلى أنه اشتاق للعودة إلى مصر، وها هو يجد نفسه واقفاً أمام الفنانة الأيقونة ضمن عمل درامي واحد، وهو واحد من جمهورها، لذا يتمنى أن يلمس الجمهور بينهما الكيمياء والانسجام على الشاشة. يتوقف خياط عند شخصيته في العمل، ليقول: "يوسف لديه وجهة نظر معينة، ضمن تركيبة درامية صاغها الكاتب أحمد عادل بطريقة محبوكة وذكية، لذا سنراه بصورة أحياناً.. وصورة مختلفة تماماً أحياناً أخرى". ويختم بالقول: "أرى نفسي محظوظاً بالعمل مع الشركة المنتجة العريقة، ومع المخرج سامح عبد العزيز، وأتمنى أن يحقق المسلسل النجاح المتوقع له".

يُذكر أن مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج "العدل غروب"...