فنون ومشاهير

جدل حول ملكية أغنية "ماندم عليك"... هل هي لنوال الزغبي أم لفنانة سورية؟

Lebanon 24
26-03-2021 | 21:00
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أثار متابعو الفنانتين اللبنانية نوال الزغبي والسورية هويدة يوسف جدلاً بشأن حقيقة ملكية أغنية "ماندم عليك". وفي هذا السياق غرد أحد متابعي نوال على "تويتر": "مشكل كبير صاير ورح أصحابي يقوصوا بعض كرمال غنية "ماندم عليك". واحد بقول الغنية الأصلية لنوال الزغبي و كتير حلوة بصوتها بس غنتها هويدا وثاني بقول الأاصلية لهويدا بس غنتها نوال بيخلص المشكل بتوضيح منك. لمين الغنية؟". وأعادت النجمة نشر التغريدة وعلقت عليها: "أكيد ملكي أنا وتنازلت. الأغنية لإلي".

وبدورها أعادت الفنانة السورية نشر تغريدة نظيرتها اللبنانية وأرفقتها بالتعليق: "مو ذنبي إنه أنا اخترت الأغنية وغنيتها. الشركة يلي متعاقدة معها وبعد ما فسخت العقد معاهم باعوها لشركة "ريلاكس إن" بعد ما هني أصلاً اتنازلوا لمهرجان الأغنية السورية سنه 1996 لما الجمهور عرفني بأغنية "ماندم عليك". ومو ذنبي إنه نوال غنتها بعدي بسنتين".

وردّت نوال على الجدل وكتبت مجدداً: "بعمري ما غنيت أغنية ما كنت بملك حقوقها"، قبل أن تعلق يوسف: "ملاحظة: بهيداك الوقت ما كان في حقوق حفظ بيكفي لهون. نوال وضحت وأنا وضحت وكل واحد غناها بطريقتو".
 
 
المصدر: لها
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