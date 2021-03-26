بعد وفاة جدّتها... كورونا يُحزن الفنانة ديانا كرزون

نعت الفنانة الأردنية ديانا كرازون، عمّتها التي توفيّت متأثّرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الخاص في "تويتر"، وجاء فيها: "انتقلت إلى رحمة الله عمتي أم عصام إثر إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمك". وتفاعل معها الكثير من المتابعين مُبدين تعاطفهم معها ومع أفراد أسرتها ومتمنّين لها ولذويها الصبر والسلوان.يُشار إلى أن ديانا أعلنت مطلع آذار الحالي 2021 وفاة جدّتها، وكتبت عبر حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام": "إنا لله وإنا اليه راجعون. ببالغ من الحزن والاسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر آغا صباح هذا اليوم الأحد 7/3/2021. تقبل التعازي على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي إنا لله وانا اليه راجعون".ويُذكر أن ديانا كرازون كانت قد كشفت عن حملها من خلال أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "هو مين؟"، وعرضت في الكليب الخاص بها صوراً ظهرت فيها مع زوجها. لكن أكثر ما لفت الأنظار، صورة بدت فيها وقد طوّقت عنقها بقلادة على شكل امرأة حامل.