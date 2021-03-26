فنان لبناني جديد يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

منحت دولة الإمارات العربيّة المتحدة الفنان مروان خوري الإقامة الذهبيّة حيث أعلن الأخير هذا الأمر عبر تويتر .
وفي تغريدة له وجّه مروان الشكر للإمارات قائلاً : " شكراً لدولة الإمارات العربية المتّحدة التي شرّفتني بمَنحي الإقامة الذّهبيّة " .
شكراً لدولة الإمارات العربية المتّحدة التي شرّفتني بمَنحي الإقامة الذّهبيّة.🇱🇧🇦🇪#الامارات #الاقامة_الذهبية #uae
— Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) March 25, 2021
شكراً لدولة الإمارات العربية المتّحدة التي شرّفتني بمَنحي الإقامة الذّهبيّة.🇱🇧🇦🇪#الامارات #الاقامة_الذهبية #uae
وكان مروان خوري قد أطلق مؤخرا كليب أغنية " معلاً على قلبي" من كلماته وألحانه وتوزيع داني خوري .
يذكر ان عددا من الفنانين اللبنانيين حصلوا على الإقامة الذهبية من بينهم نجوى كرم وراغب علامة والممثلة تقلا شمعون.