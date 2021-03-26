فنون ومشاهير

فنان لبناني جديد يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

Lebanon 24
26-03-2021 | 11:31
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منحت دولة الإمارات العربيّة المتحدة الفنان مروان خوري الإقامة الذهبيّة حيث أعلن الأخير هذا الأمر عبر تويتر .

 

 

وفي تغريدة له وجّه مروان الشكر للإمارات قائلاً : " شكراً لدولة الإمارات العربية المتّحدة التي شرّفتني بمَنحي الإقامة الذّهبيّة " .

 

 

وكان مروان خوري قد أطلق مؤخرا كليب أغنية " معلاً على قلبي" من كلماته وألحانه وتوزيع داني خوري .

 

يذكر ان عددا من الفنانين اللبنانيين حصلوا على الإقامة الذهبية من بينهم نجوى كرم وراغب علامة والممثلة تقلا شمعون.

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