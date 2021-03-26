من ملكة جمال الى عضو في حزب سياسي.. وصورة تجمعها بالرئيس

بعدما جدد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيساً له، كانت المفاجأة في الأعضاء الجدد داخل الحزب السياسي، فقد تم إختيار ملكة جمال تركيا السابقة سيدا ساريباش لعام 2006 ضمن هيئة القرار والتنفيذ المركزي المكونة من 75 شخصاً.

وسيدا ساريباش متزوجة من رجل الأعمال سادات صاريباش وهي أم لطفلين، وعملت في عرض الأزياء لمدة، كما حصلت على لقب ملكة جمال تركيا عام 2006.