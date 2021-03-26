فنون ومشاهير

من ملكة جمال الى عضو في حزب سياسي.. وصورة تجمعها بالرئيس

Lebanon 24
26-03-2021 | 14:00
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بعدما جدد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيساً له، كانت المفاجأة في الأعضاء الجدد داخل الحزب السياسي، فقد تم إختيار ملكة جمال تركيا السابقة سيدا ساريباش لعام 2006 ضمن هيئة القرار والتنفيذ المركزي المكونة من 75 شخصاً.
 
 
وسيدا ساريباش متزوجة من رجل الأعمال سادات صاريباش وهي أم لطفلين، وعملت في عرض الأزياء لمدة، كما حصلت على لقب ملكة جمال تركيا عام 2006.
 
ثم بدأت ساريباش عملها السياسي عام 2009 بفرع الشباب لحزب العدالة والتنمية، واختيرت رئيسة للفرع النسائي للحزب في مدينة آيدن عام 2016.

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