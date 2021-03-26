فنون ومشاهير

وفاة الممثلة الأميركية جيسيكا والتر عن 81 عاما

Lebanon 24
26-03-2021 | 17:22
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توفيت الممثلة الأميركية جيسيكا والتر عن 80 عاما، وفق ما أبلغ الى "وكالة الصحافة الفرنسية" أمس مدير أعمال المرأة التي اشتهرت في دور الجدة اللاذعة في مسلسل "أريستد ديفيلوبمنت".

وشاركت الراحلة في عشرات المسلسلات والأفلام من أبرزها "غران بري" عام 1966 و"بلاي ميستي فور مي" لكلينت إيستوود، قبل أن تؤدي دور الجدة لوسيل بلوث في "أريستد ديفيلوبمنت".

وجاء في بيان أصدرته ابنتها بروك بومن: "بقلب حزين أؤكد وفاة أمي الحبيبة".

واضافت أن الممثلة التي امتدت مسيرتها أكثر من 60 عاما "كان يفرحها أن توفر السعادة للآخرين عبر سرد القصص، سواء على الشاشة أو خارجها"، مستذكرة "روحها ورقيها وحبها للحياة عموما".

ولقي مسلسل "أريستد ديفيلوبمنت" استحسان النقاد، وهو يتناول النكسات التي تعرضت لها عائلة ثرية ساءت حياتها بعد توقيف ربّ الأسرة بتهمة اختلاس الأموال. وحصل المسلسل على عدد من الجوائز قبل أن تلغيه استوديوهات "فوكس" عام 2006.

ونزولا عند مطالبات متابعيه، اشترت "نتفليكس" حقوقه وعرضت موسمين جديدين منه كانا أقل نجاحا، لكنه لا يزال يعتبر من أبرز المسلسلات تأثيرا في جيله.
 
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