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فنون ومشاهير
تداول فيديو يزعم كشف مكان المقالب الجديدة لرامز جلال
Lebanon 24
27-03-2021
|
15:00
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كشف فيديو منسوب للفنان المصري رامز جلال، مكان تواجده حاليا خلال تصوير برنامجه "رامز مريض نفسي" المقرر عرضه خلال شهر رمضان.
وبعد الكشف عن بعض التفاصيل المرتبطة ببرنامج "رامز جلال مريض نفسي" من بينها تصوير حلقاته بالمملكة العربية السعودية، نشر أحد المتابعين عبر منصة "تيك توك" في السعودية فيديو مسربا للفنان رامز جلال، وهو يمشي متوجها لأحد المباني وبرفقته عدد من الأشخاص.
وحمل الفيديو المنشور عنوان "رامز جلال في الرياض"، وخلاله قال صاحبه: "رامز جلال نجم اليوتيوب.. شوف هاد شعره أحمر وأصفر"، محاولا التقريب عليه باستخدام "الزووم" ولم يظهر منه سوى ظهره فقط.
وبدأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الفيديو، معتبرين أنه مسرب عن شكل رامز جلال، الذي يستكمل حاليا برنامجه الدائر داخل ملهى للألعاب، حيث يتم إقناع الضيوف بالتصوير داخله وبعد ذلك يبدأ المقلب المنتهي بظهور رامز جلال.
المصدر: روسيا اليوم
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