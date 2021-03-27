أصالة توجه رسالة تعزية لشعب سوريا...هذا ما قالته





وغردت أصالة عن سوريا عن مواطنتها، المطربة ميادة بسيليس، التي توفيت قبل أسبوع بعد صراع مع مرض السرطان.



وشاركت أصالة نصري عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة للراحلة ميادة بسيليس، وغردت معها: " أُعزّي شعبي السّوري الحبيب بوفاة أيقونه منّ أيقونات الموهبه والثقافه والحضور السيّده الفنّانه الكبيره ميّاده بسيليس".



وتابعت: "لزوجها الملحّن الكبير الأستاذ سمير كويفاتي وعائلتها وجميع محبّيها مواساتي ودعواتي لكم جميعاً شعب وطني العظيم سوريا أنّ يعينكم الله على فقد الغوالي". عزت الفنانة السورية، أصالة نصري، الجمعة، شعبها في فقدان ما وصفتها بـ"أيقونة".وغردت أصالة عن سوريا عن مواطنتها، المطربة ميادة بسيليس، التي توفيت قبل أسبوع بعد صراع مع مرض السرطان.وشاركت أصالة نصري عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة للراحلة ميادة بسيليس، وغردت معها: " أُعزّي شعبي السّوري الحبيب بوفاة أيقونه منّ أيقونات الموهبه والثقافه والحضور السيّده الفنّانه الكبيره ميّاده بسيليس".وتابعت: "لزوجها الملحّن الكبير الأستاذ سمير كويفاتي وعائلتها وجميع محبّيها مواساتي ودعواتي لكم جميعاً شعب وطني العظيم سوريا أنّ يعينكم الله على فقد الغوالي".

أُعزّي شعبي السّوري الحبيب بوفاة أيقونه منّ أيقونات

الموهبه والثقافه والحضور السيّده الفنّانه الكبيره ميّاده بسيليس،

لزوجها الملحّن الكبير الأستاذ سمير كويفاتي وعائلتها وجميع محبّيها

مواساتي ودعواتي لكم جميعاً شعب وطني العظيم سوريا أنّ يعينكم الله

على فقد الغوالي pic.twitter.com/4KN9C7AJhX — Assala (@AssalaOfficial) March 26, 2021

وتوفيت الفنانة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما.

ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس التي وافتها المنية بعد صراع مع مرض عضال، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

يشار إلى أن زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي كان قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان.



ولدت المطربة السورية عام 1967 في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب.



وقدمت الفنانة الراحلة، ميادة بسيليس، خلال مسيرتها الفنية كما كبيرا من الأغاني التي حققت شهرة وانتشارا واسعا في سوريا وامتدت إلى مختلف أنحاء البلدان العربية والغربية، ومن أشهر الأغاني التي قدمتها بسيليس "هوى تاني"، و"حنين"، و"كذبك حلو" التي حازت على العديد من الجوائز المحلية والعربية، كما غنّت بسيليس عدداً من شارات المسلسلات السورية الهامة كـ "أخوة التراب" و"روزانا".