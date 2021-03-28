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فنون ومشاهير
نادين نجيم: "عطيت من قلبي... رغم التعب"
Lebanon 24
28-03-2021
|
06:00
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شوّقت النجمة نادين نجيم جمهورها لمسلسلها الرمضاني الجديد "2020" الذي ستلعب فيه دور البطولة مع النجم السوري قصي خولي.
وكتبت تغريدة على "تويتر" أكّدت فيها تميّز عملها الدرامي الرمضاني لهذ الموسم، فقالت: "مش بس هل السنة كل سنة وبكل عمل بعطي من قلبي بس عشرين عشرين مميز والدور فيه مميز استمتعت كتير بالعمل رغم التعب".
والجدير بالذكر أن مسلسل "2020" سيعرض على شاشة mtv الشهر المقبل مع انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني.
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