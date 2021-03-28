بعد غياب.. شاهدوا كيف أصبحت "غنوجة بيا" ريتا برصونا (صور)

تعيش الممثلة ريتا برصونا في الولايات المتحدة بعد زواجها من أميركي، وهي ابتعدت عن التمثيل لتتفرغ لعائلتها المكونة من ولدين هما اوين واوليفر.
وتنشر ريتا عبر حساباتها على مواقع التواصل صوراً لها ولأولادها، وقد قامت مؤخرا بإطلاق لقب "ابو الغميزة" على ابنها أوين في أحدث صورة لها معه، وذلك أثناء ممارسة رياضة الغولف.
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A post shared by Rita Barsona (@ritabarsona)
A post shared by Rita Barsona (@ritabarsona)
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A post shared by Rita Barsona (@ritabarsona)
ونشرت ريتا الصورة مع ابنها على حسابها على تويتر، وأرفقتها بالتعليق التالي: "يقبرني ابو الغميزة شو بحبو انا. فيه احلى من لعب الغولف مع اوين؟".
يقبرني ابو الغميزة شو بحبو انا ❤️فيه احلى من لعب الغولف مع اوين ؟ pic.twitter.com/7mHsVdsL7Y
— Rita Barsona (@ritabarsona) March 26, 2021
كما نشرت ريتا صورة أثناء تلقيها اللقاح ضد قفيروس كورونا.
#vaccinate _yourself _without _hesitation#vaccines _are _safe #protect_yourself_and_your_beloved_ones#together_we_will_beat_the_pandemic pic.twitter.com/28PKH2IINd
— Rita Barsona (@ritabarsona) March 15, 2021
#vaccinate _yourself _without _hesitation#vaccines _are _safe #protect_yourself_and_your_beloved_ones#together_we_will_beat_the_pandemic pic.twitter.com/28PKH2IINd
ريتا اشتهرت في العديد من المسلسلات وكان ابرزها "غنوجة بيا" الذي حقق نجاحا كبيرا، إضافة إلى "حواء في التاريخ"، "دكتور هلا"،، "جميل وجميلة"، "كلها مالحة"، "أصحاب 3" وغيرها من الأعمال التلفزيونية.