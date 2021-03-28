بعد غياب.. شاهدوا كيف أصبحت "غنوجة بيا" ريتا برصونا (صور)

تعيش الممثلة ريتا برصونا في الولايات المتحدة بعد زواجها من أميركي، وهي ابتعدت عن التمثيل لتتفرغ لعائلتها المكونة من ولدين هما اوين واوليفر.

وتنشر ريتا عبر حساباتها على مواقع التواصل صوراً لها ولأولادها، وقد قامت مؤخرا بإطلاق لقب "ابو الغميزة" على ابنها أوين في أحدث صورة لها معه، وذلك أثناء ممارسة رياضة الغولف.

ونشرت ريتا الصورة مع ابنها على حسابها على تويتر، وأرفقتها بالتعليق التالي: "يقبرني ابو الغميزة شو بحبو انا. فيه احلى من لعب الغولف مع اوين؟".

يقبرني ابو الغميزة شو بحبو انا ❤️فيه احلى من لعب الغولف مع اوين ؟ pic.twitter.com/7mHsVdsL7Y

— Rita Barsona (@ritabarsona) March 26, 2021

كما نشرت ريتا صورة أثناء تلقيها اللقاح ضد قفيروس كورونا.

ريتا اشتهرت في العديد من المسلسلات وكان ابرزها "غنوجة بيا" الذي حقق نجاحا كبيرا، إضافة إلى "حواء في التاريخ"، "دكتور هلا"،، "جميل وجميلة"، "كلها مالحة"، "أصحاب 3" وغيرها من الأعمال التلفزيونية.