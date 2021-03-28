فنون ومشاهير

أنغام تبكي على المسرح.. ماذا حصل معها؟ (فيديو)

Lebanon 24
28-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-807439-637525176234810074.jpg
Doc-P-807439-637525176234810074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أحيت الفنانة المصرية أنغام ليل الجمعة الماضي حفلاً غنائياً ضمن فعاليات حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية  الذي أقيم بمركز المنارة في مصر.

 

وشهد الحفل حضورا كاملا من جانب محبي وجمهور أنغام وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد .

 

ولم تستطع أنغام تمالك دموعها خلال تواجدها على المسرح وغنائها " طول ما أنت بعيد " حيث بكت متأثّرة وسط تصفيق الجمهور وهتافهم .

أنا لما بتحزن ببقى هموت من خوفي عليك..#أنغام_في_المنارة pic.twitter.com/wBg8SBROWS

 
 

يذكر أن أغنية " طول ما أنت بعيد " من كلمات عصام حسني وألحان محمدي وتم طرحها في ألبوم "أحلام بريئة" في عام 2015 .

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-03-28
21:00 | 2021-03-28
18:00 | 2021-03-28
16:00 | 2021-03-28
15:20 | 2021-03-28
15:00 | 2021-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website