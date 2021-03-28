أنغام تبكي على المسرح.. ماذا حصل معها؟ (فيديو)

أحيت الفنانة المصرية أنغام ليل الجمعة الماضي حفلاً غنائياً ضمن فعاليات حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الذي أقيم بمركز المنارة في مصر.

وشهد الحفل حضورا كاملا من جانب محبي وجمهور أنغام وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد .

ولم تستطع أنغام تمالك دموعها خلال تواجدها على المسرح وغنائها " طول ما أنت بعيد " حيث بكت متأثّرة وسط تصفيق الجمهور وهتافهم .

أنا لما بتحزن ببقى هموت من خوفي عليك..#أنغام_في_المنارة pic.twitter.com/wBg8SBROWS

— َ (@ANGHAMTII) March 26, 2021

يذكر أن أغنية " طول ما أنت بعيد " من كلمات عصام حسني وألحان محمدي وتم طرحها في ألبوم "أحلام بريئة" في عام 2015 .