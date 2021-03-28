بعد خسارتها توأمها بسبب إهمال طبي.. لأول مرة نيكول الحجل "رح تحكي كل شي"

بعد فقدانها توأمها منذ أشهر بسبب إهمال طبي، تطل مذيعة الأخبار في الـ LBCI نيكول الحجل يوم الأربعاء المقبل مع الاعلامي مالك مكتبي من خلال برنامج "أحمر بالخط العريض" لتتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل ما حدث معها.

ونشرت نيكول عبر حسابها على انستغرام برومو البرنامج وكتبت: "قصتي كلّها بوجعها وألمها بأملها وبدروسها رح شاركها معكم لأول مرّة، الأربعاء الساعة 9:40. "

وقد لاقت نيكول دعم العديد من زملائها ومن متابعيها الذين اعتبروا انها امرأة قوية وستتخطى ما حصل معها.

وكانت نيكول أعلنت في كانون الأول الماضي برسالة مؤثرة عن خسارتها لطفليها وهي في الشهر السادس من الحمل، وذلك بسبب إستهتار الطبيب الذي كان يتابع حملها.