فنون ومشاهير

بعد خسارتها توأمها بسبب إهمال طبي.. لأول مرة نيكول الحجل "رح تحكي كل شي"

Lebanon 24
28-03-2021 | 10:43
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بعد فقدانها توأمها منذ أشهر بسبب إهمال طبي، تطل مذيعة الأخبار في الـ LBCI  نيكول الحجل يوم الأربعاء المقبل مع الاعلامي مالك مكتبي من خلال برنامج "أحمر بالخط العريض" لتتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل ما حدث معها.

 

ونشرت نيكول عبر حسابها على انستغرام برومو البرنامج وكتبت: "قصتي كلّها بوجعها وألمها بأملها وبدروسها رح شاركها معكم لأول مرّة، الأربعاء الساعة 9:40. "

 

A post shared by Nicole Hajal نيكول الحجل (@nicolehajal)


 
 

وقد لاقت نيكول دعم العديد من زملائها ومن متابعيها الذين اعتبروا انها امرأة قوية وستتخطى ما حصل معها.

 

وكانت نيكول أعلنت في كانون الأول الماضي برسالة مؤثرة عن خسارتها لطفليها وهي في الشهر السادس من الحمل، وذلك بسبب إستهتار الطبيب الذي كان يتابع حملها.

 
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