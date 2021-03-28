فنون ومشاهير

مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟

Lebanon 24
28-03-2021 | 15:00
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كشف الفنان مروان خوري نيّته الزواج قريباً من فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل زفاف صغير يقتصر الحضور فيه على الأهل والأصدقاء المقرّبين.

 

وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "حفل زفافي سيكون هذا العام وسيكون مقتصرا فقط على الأهل، وأنا سعيد بهذه الخطوة التي جاءت بعد سنوات طويلة، فتفكيري في الزواج نابع من فكرة الاستقرار والأمان، فأنا أريد أن يكون لدي نوع من الاستقرار بعد كل هذه السنوات".

 

وأضاف: "قررت من خلال الإقدام على الزواج تحقيق هدف العائلة والولد، أنا أريد هذا الشيء بقوة وهو مهم بالحياة، وأيضا الحبيبة؛ فطوال سنوات حياتي حبيت حوالي 3 أو 4 مرات ولكن لم تستطع واحدة أن تجعلني أتخذ هذه الخطوة الأخيرة إلا حبيبتي حاليا".

 

وختم: "أول شيء ليست من معجبيني أنا كنت أتمنى أن آخذ فتاة تكون معجبة بموسيقاي وليس بنجوميتي لأني شخص فنان ونجم، ثانيا هي من خارج الوسط الفني وتعمل وأهم شيء تستوعب وضعي كنجم ومشهور ورجل شرقي فأنا شخص أحب التملك كثيرا وشخصيتي في كليباتي تختلف كثيرا عن طبعي. هناك جزء كرجل شرقي لم يظهر".

المصدر: لها

فنون ومشاهير

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