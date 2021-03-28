بعد ضجة "الملبن".. سمية الخشاب ترد مجددا على محمد رمضان

عبرت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عن سعادتها بتعاونها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.وعن تعليقات محمد رمضان على الصور، التي ينشرها من كواليس العمل، قالت سمية الخشاب، في تصريحات مع صحيفة "اليوم السابع"، إنها "معاكسات ومغازلات وإيفيهات بينهما في المسلسل، فعندما يقول لها يا ملبن ترد عليه وتقول له بالراحة على الملبن، هي جمل في السياق الدرامي".وأكدت سمية الخشاب، أن "رمضان شخص محترم للغاية ومؤدب ولطيف في تعامله"، مشيرة إلى أن البعض يظلمه عندما يقولون عليه أنه متكبر.وكانت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، تفاعلت مع الضجة التي أحدثتها مغازلة مواطنها الفنان محمد رمضان لها، عندما شارك أول صورة تجمعه مع سمية الخشاب من أحداث مسلسل "موسى"، وعلق عليها: "عندما يكون الملبن أمامك والدكتور يمنعك منه"، فيما ردت سمية الخشاب، بنشر المزيد من الصور لها معه من نفس المشهد. وعلقت: "بالراحة على الملبن يا موسى لينكسر".ومسلسل "موسى" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.