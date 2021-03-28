فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تتلقى لقاح كورونا في لندن.. من هي؟ (صور)

Lebanon 24
28-03-2021 | 13:45
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تلقّت الفنانة مي حريري لقاح كورونا أثناء تواجدها في لندن.

وكشفت مي أنها تلقّت لقاح "أسترازينيكا" مؤكّدة أنها بخير وبانتظار تلقي الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع.

وأشارت مي في مقاطع فيديو عبر "ستوري إنستغرام" إلى أنها كانت خائفة جدّاً قبل تلقيها اللقاح ودعت الجميع أن يأخذ لقاح كورونا حفاظاً على سلامتهم.
 
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