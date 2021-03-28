فنانة لبنانية تتلقى لقاح كورونا في لندن.. من هي؟ (صور)

تلقّت الفنانة مي حريري لقاح كورونا أثناء تواجدها في لندن.



وكشفت مي أنها تلقّت لقاح "أسترازينيكا" مؤكّدة أنها بخير وبانتظار تلقي الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع.



وأشارت مي في مقاطع فيديو عبر "ستوري إنستغرام" إلى أنها كانت خائفة جدّاً قبل تلقيها اللقاح ودعت الجميع أن يأخذ لقاح كورونا حفاظاً على سلامتهم.