فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تؤيد المشاهد الجريئة والعلاقة قبل الزواج.. وما قالته عن ابنتها مفاجئ (فيديو)

Lebanon 24
29-03-2021 | 12:00
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حلت الممثلة كارين رزق الله ضيفة على برنامج "المواجهة" الذي يقدمه المذيع رودولف هلال على شاشة قناتي LBCI اللبنانية و"صوت بيروت إنترناشونال".

 

وأطلقت تصريحات عدة أثارت الجدل في أوساط المتابعين بعدما تم تداول مقاطع من المقابلة على بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام". وفي هذا السياق ردت على سؤال عن مدى قبولها العلاقة قبل الزواج حيث أجابت بـ"نعم". وعما إذا كانت تقبل أن تفعل إحدى انبتيها ذلك قالت إن ابنتها ما أن تبلغ الـ18 من عمرها حتى تبدأ بالتمتع بالحرية الشخصية في ما يتعلق باختيار التجارب التي ترغب في خوضها على ألا تتعرض للأذى.

 

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واشارت إلى أنها أرشدت ابنتيها منذ الصغر إلى عدم الاهتمام بتعليقات الناس لأن هؤلاء لن يشعروا بالرضى في أي حال. كما لفتت إلى أنها لا تعارض القبلات والمشاهد الجريئة في الأعمال الدرامية.

 

واطلق هذا الأمر موجة من التعليقات التي تضمن بعضها تأييداً لوجهة نظر الفنانة فيما انطوى بعضها الآخر على الانتقادات الشديدة حيث رأى الكثيرون أن ما تقوله يخالف عادات وتقاليد المجتمع العربي والشرقي واعتبروا أنها تخطت الحدود في تصريحاتها.

المصدر: لها
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