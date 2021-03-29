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فنون ومشاهير
بعد سرقته... فنان يتعرض للضرب على أيدي مراهقين: "موعود بالبلطجية" والحوادث!
Lebanon 24
29-03-2021
|
18:00
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تعرض الفنان المصري ياسر فرج للضرب على أيدي مراهقين بعدما اصطدمت سيارة كان يقودها أحدهم بسيارته على الطريق الدائري بمحيط منطقة المعادي جنوبي القاهرة.
وكان فرج يسير بسيارته على الطريق الدائري قبل أن يصدمه مراهق يسير بسرعة جنونية ويفر هاربا مما أدى لتضرر سيارته بشكل كبير.
ولاحق فرج سيارة المراهق وصولا إلى منتجع سكني شهير بالمعادي، وعندما ترجل من سيارته للحديث مع قائد السيارة، تفاجأ بأنه مراهق يبلغ 15 عاما، وحوله عدد كبير من أصدقائه.
وتعدى المراهقون بالحجارة والأسلحة البيضاء على الفنان ياسر فرج وحطموا سيارته، لذا قرر فرج تحرير محضر ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المراهق قائد السيارة واثنين من أصدقائه.
وعلق الفنان المصري على الحادث بحسابه في موقع "فيسبوك" بقوله: "أنا بقيت حاسس اني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته، موعود بالبلطجيه والحوادث، الحمد لله انها جت علي اد كدة".
وسبق أن تعرض ياسر فرج لحادث سرقة، حيث هاجمته مجموعة من اللصوص في منطقة المقطم جنوبي القاهرة، واستولوا بالإكراه على سيارته وهواتفه المحمولة.
وأواخر كانون الثاني الماضي، أعلن ياسر فرج، وفاة زوجته، بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى العناية المركزة.
ويشارك فرج في مسلسل "ورا كل باب" بطولة صابرين وأحمد خليل ومحمد نجاتي وجمال عبد الناصر وجيهان خليل ويوسف عثمان وعابد عناني، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج سميح النقاش.
المصدر: سبوتنيك
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