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فنون ومشاهير
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
Lebanon 24
29-03-2021
|
23:00
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر للفنان عادل إمام، في لقاء مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "دارك"، الذي عرض منذ عدة أعوام، كشف من خلاله قال أنه كان يعرض مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" في السودان، والتقى حينها بوزير الثقافة السوداني، وسأله عن سبب عدم عرض مسرحية "مدرسة المشاغبين" في السودان، ليرد عليه قائلاً: "أنا روحت أخدها، وزير الثقافة قال لي لا بلاش دي بتبوظ النشء".
وتابع الزعيم أنه وبالاتفاق مع الجهات المعنية بالسودان، قرر عرض "مدرسة المشاغبين" هناك، وأضاف أن كل أفراد العمل وافقوا على الذهاب للعرض هناك، بينما رفض أحمد زكي قائلاً: "كله وافق، ما عدا الله يرحمه أحمد زكي، كان ابتدى يعلى فتعالى على الدور شوية، مارضاش يجي فجبت محمود الجندي".
وأكد عادل إمام أنه ومع عرض المسرحية في السودان، فوجئ برد فعل الجمهور الذي لم يكن يضحك على أي إيفيه لأي ممثل سوى الفنان الراحل يونس شلبي.
يذكر أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" تم عرضها سنة 1973، وهي من تأليف علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي، وشارك في بطولتها مع عادل إمام وأحمد زكي، كل من سعيد صالح، يونس شلبي، سهير البابلي، هادي الجيار، حسن مصطفى، عبد الله فرغلي، نظيم شعراوي وسمير ولي الدين.
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