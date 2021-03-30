فنون ومشاهير

مايا دياب تحصد الملايين بـ”الكعب العالي”

Lebanon 24
30-03-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-807926-637526474944367376.jpg
Doc-P-807926-637526474944367376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجاح كبير حققته النجمة اللبنانية مايا دياب في كليب أغنيتها المصرية الجديدة “الكعب العالي” التي تخطت مشاهداتها الـ3 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” بعد 5 أيام من طرحها.

واستطاعت مايا أن تكون حديث الجمهور في الأيام الماضية من خلال مضمون أغنيتها وكليبها المبتكر، فتصدّرت قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على السوشيال ميديا في لبنان، ومصر، والسعودية وغيرها من البلدان العربية.

وظهرت مايا في كليب “الكعب العالي” في إطلالات عصرية مختلفة بدءاً من تسريحات الشعر والملابس وكذلك الأحذية التي ارتدتها، حيث ترجمت الأغنية حب مايا للأحذية وهوسها بها.

وكشفت مايا دياب بعد طرح الكليب عن أن فكرة الأغنية ولدت أثناء تصوير عمل فني آخر في غرفة تتميز بديكور جميل جداً٬ مشيرةً إلى أنها عندما دخلت الغرفة شعرت بأنه يجب الاستفادة من الديكور في عمل ما.

يذكر أن أغنية “الكعب العالي” هي من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2021-03-30
08:39 | 2021-03-30
06:18 | 2021-03-30
23:00 | 2021-03-29
22:19 | 2021-03-29
21:00 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website