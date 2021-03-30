16
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
مايا دياب تحصد الملايين بـ”الكعب العالي”
Lebanon 24
30-03-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجاح كبير حققته النجمة اللبنانية مايا دياب في كليب أغنيتها المصرية الجديدة “الكعب العالي” التي تخطت مشاهداتها الـ3 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” بعد 5 أيام من طرحها.
واستطاعت مايا أن تكون حديث الجمهور في الأيام الماضية من خلال مضمون أغنيتها وكليبها المبتكر، فتصدّرت قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على السوشيال ميديا في لبنان، ومصر، والسعودية وغيرها من البلدان العربية.
وظهرت مايا في كليب “الكعب العالي” في إطلالات عصرية مختلفة بدءاً من تسريحات الشعر والملابس وكذلك الأحذية التي ارتدتها، حيث ترجمت الأغنية حب مايا للأحذية وهوسها بها.
وكشفت مايا دياب بعد طرح الكليب عن أن فكرة الأغنية ولدت أثناء تصوير عمل فني آخر في غرفة تتميز بديكور جميل جداً٬ مشيرةً إلى أنها عندما دخلت الغرفة شعرت بأنه يجب الاستفادة من الديكور في عمل ما.
يذكر أن أغنية “الكعب العالي” هي من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري.
تابع
الأكثر قراءة
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
Lebanon 24
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
19:13 | 2021-03-29
29/03/2021 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
14:48 | 2021-03-29
29/03/2021 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا ما حصل "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا" (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا ما حصل "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا" (فيديو)
15:00 | 2021-03-29
29/03/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير اقتصادي: خدو القصة "من الاخر"
Lebanon 24
خبير اقتصادي: خدو القصة "من الاخر"
10:30 | 2021-03-29
29/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. الدولار يرتفع في السوق الموازية هذا ما سجله صباحاً
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. الدولار يرتفع في السوق الموازية هذا ما سجله صباحاً
09:26 | 2021-03-29
29/03/2021 09:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:00 | 2021-03-30
فنان يروي تفاصيل إصابته بـ"كورونا" مرتين بأقل من شهرين (فيديو)
08:39 | 2021-03-30
بعد تركه OTV: رواد ضاهر ينتقد "التيار" ومناصريه.. هذا ما قاله
06:18 | 2021-03-30
إيطاليا ستقلده وساماً.. إيفان كركلا: تربيت في كواليس المسرح وبدأت بالعتالة
23:00 | 2021-03-29
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
22:19 | 2021-03-29
نجمة "باب الحارة" تُفجع بوفاة طفلتها الرضيعة
21:00 | 2021-03-29
أصالة وابنتها شام تحضران مناسبة خاصة بقريبة طارق العريان! (فيديو)
فيديو
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
Lebanon 24
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
23:00 | 2021-03-29
30/03/2021 09:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجة في أميركا بعد تقييد الشرطة طفلا عمره 5 سنوات! (فيديو)
Lebanon 24
ضجة في أميركا بعد تقييد الشرطة طفلا عمره 5 سنوات! (فيديو)
21:00 | 2021-03-29
30/03/2021 09:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
Lebanon 24
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
10:30 | 2021-03-29
30/03/2021 09:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact