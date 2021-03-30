مايا دياب تحصد الملايين بـ”الكعب العالي”

نجاح كبير حققته النجمة اللبنانية مايا دياب في كليب أغنيتها المصرية الجديدة “الكعب العالي” التي تخطت مشاهداتها الـ3 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” بعد 5 أيام من طرحها.واستطاعت مايا أن تكون حديث الجمهور في الأيام الماضية من خلال مضمون أغنيتها وكليبها المبتكر، فتصدّرت قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على السوشيال ميديا في لبنان، ومصر، والسعودية وغيرها من البلدان العربية.وظهرت مايا في كليب “الكعب العالي” في إطلالات عصرية مختلفة بدءاً من تسريحات الشعر والملابس وكذلك الأحذية التي ارتدتها، حيث ترجمت الأغنية حب مايا للأحذية وهوسها بها.وكشفت مايا دياب بعد طرح الكليب عن أن فكرة الأغنية ولدت أثناء تصوير عمل فني آخر في غرفة تتميز بديكور جميل جداً٬ مشيرةً إلى أنها عندما دخلت الغرفة شعرت بأنه يجب الاستفادة من الديكور في عمل ما.يذكر أن أغنية “الكعب العالي” هي من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري.