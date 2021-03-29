نجمة "باب الحارة" تُفجع بوفاة طفلتها الرضيعة

أعلنت الفنانة جومانا مراد عن وفاة ابنتها الصغيرة ديانا، عن عمر ناهز عدة أشهر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".



وعلقت جومانا مراد قائلة: "الحمدلله على كل حال. لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو..إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخره وللجنه يا روح قلب امك وابوكي، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير. ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا.. لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي".