فنون ومشاهير

فنان يروي تفاصيل إصابته بـ"كورونا" مرتين بأقل من شهرين (فيديو)

Lebanon 24
30-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-808014-637526866020763491.jpg
Doc-P-808014-637526866020763491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مقابلة مع الإعلامية رندة جبر في برنامج The Insider بالعربي، الذي تقدمه على قناة دبي الفضائية، أوضح الفنان "أبو" أن الأعراض التي شعر بها بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية كانت أخف منها في المرة الأولى.
 
 


وكشف: "اتصدمت لما جتلي تاني بسرعة. كانوا بيقولوا الأجسام المضادة بتستمر ثلاثة شهور، لكن الحمد الله جت خفيفة وعدت على خير".

ورداً على سؤال هل انطلق بعد شفائه في المرة الأولى، قال: "لأ خالص بالعكس، علشان جربت كورونا قبل كده كنت واخد احتياطات كتير، لكن إنت بتصارعي فيروس حجمه كبير، وجالي معرفش إزاي".

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:14 | 2021-03-30
13:00 | 2021-03-30
12:00 | 2021-03-30
11:00 | 2021-03-30
10:30 | 2021-03-30
08:39 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website