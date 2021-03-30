خال كيت ميدلتون يتصدى لتصريحات ميغان ماركل.. هذا ما كشفه

بعد أن خرجت ميغان ماركل بادعاءاتها ضد العائلة الملكية البريطانية خرج جولد سميث، "خال" كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، ليرد على الادعاء الذي قالته نجمة هوليوود السابقة بأن كيت جعلتها تبكي قبل أيام من زفافها على الأمير هاري.وقال صهر العائلة الملكية ردًاعلى تصريحات ماركل في لقاءها مع الإعلامية أوبرا وينفري :" لا أصدق أن كيت جعلت ميجان تبكى".وأضاف جولد سميث فيما نشرته الصحيفة البريطانية ديلي ميل: "لقد عرفت كيت منذ ولادتها، إنها أجمل من الداخل أكثر بكثير من جمالها الطاهري، إذا كان أي شخص يعاني من نوبة غضب، فلا بد أنها كانت ميغان، كانت كيت دائمًا تحاول صنع السلام، سأقاتل من أجلها حتى يوم وفاتي، إنها أروع شخص قابلته على الإطلاق".