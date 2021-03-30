فنون ومشاهير

خال كيت ميدلتون يتصدى لتصريحات ميغان ماركل.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
30-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-808025-637526876622797457.jpeg
Doc-P-808025-637526876622797457.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن خرجت ميغان ماركل بادعاءاتها ضد العائلة الملكية البريطانية خرج جولد سميث، "خال" كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، ليرد على الادعاء الذي قالته نجمة هوليوود السابقة بأن كيت جعلتها تبكي قبل أيام من زفافها على الأمير هاري.

وقال صهر العائلة الملكية ردًاعلى تصريحات ماركل في لقاءها مع الإعلامية أوبرا وينفري :" لا أصدق أن كيت جعلت ميجان تبكى".

وأضاف جولد سميث فيما نشرته الصحيفة البريطانية ديلي ميل: "لقد عرفت كيت منذ ولادتها، إنها أجمل من الداخل أكثر بكثير من جمالها الطاهري، إذا كان أي شخص يعاني من نوبة غضب، فلا بد أنها كانت ميغان، كانت كيت دائمًا تحاول صنع السلام، سأقاتل من أجلها حتى يوم وفاتي، إنها أروع شخص قابلته على الإطلاق".
 
 
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2021-03-30
17:03 | 2021-03-30
17:00 | 2021-03-30
13:00 | 2021-03-30
12:00 | 2021-03-30
11:00 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website